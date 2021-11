„Twelfth Night“ lautet der Originaltitel von Shakespeares berühmter Verwechslungskomödie „Was ihr wollt“.

Ballettdirektorin Bridget Breiner knüpft an die Anspielung auf die zwölfte Nacht nach Weihnachten an, die zu Shakespeares Lebzeiten nach christlicher Tradition eine Auszeit von strenger Sittlichkeit erlaubte. Liebeswirren, Verwechslungen, vertauschte Geschlechterrollen und eine große Portion Humor sind an diesem Abend rund um den illyrischen Hof am Mittelmeer programmiert. -fd