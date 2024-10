Was hat Alaska mit Schmerz zu tun, was ein Okapi mit dem Tod, was ein Mon Chéri mit versteckter Liebe?

In dieser Inszenierung nach dem Bestseller von Mariana Leky stellt eine Buchhändlerin ihren Lieblingsroman „Was man von hier aus sehen kann“ über ein Dorf so begeistert und ambitioniert vor, dass sie selbst in die Geschichte hineingezogen wird. Die schrägen Bewohner ergreifen von ihr Besitz. In ihrem Soloabend mit Objekten erzählt Friederike Krahl mit schrägem Humor ungeschönt und schwerelos von den existenziellen Themen unseres Lebens. -rw