Weihnachten am Staatstheater

Thomas Siffling und die „Christmas-Gala“ im Staatstheater, das hat Tradition.

Diesmal hat der Karlsruher Trompeter die Badische Bluesverschwörung um Martin Wacker und Martin Knoch, die Sängerin Viviane de Farias, das Trio Tirantes und die Sängerin und Saxofonistin Gabriele Maurer eingeladen (Sa, 4.12., 18 Uhr, Großes Haus). Youri Vámos verbindet Tschaikowskis „Nussknacker“ mit der „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens in einem sinnlichen Ballett (So, 5.12., 16+20 Uhr; So, 12.12., 16 Uhr, Großes Haus).

Beim Weihnachtssingen dürfen Alt und Jung mit verschiedenen Karlsruher Ensembles in Lieder zum Fest einstimmen (Mi, 22.12., 19 Uhr; Do, 23.12., 15+18 Uhr). Das offene Bühnenformat „Unikat“ präsentiert in seiner Weihnachtsshow ein buntes Geschenke-Arrangement aus Tanz, Gesang, Schauspiel und Performance (Do, 23.12., 19.30 Uhr, Studio). -fd