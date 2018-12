Weihnachten auf dem Balkon

Vom biederen Hausmann zum charming Liebhaber, von der dominanten Schwiegermama zur Hochschwangeren.

Der Clou in Gilles Dyreks Weihnachtskomödie ist, dass sechs SchauspielerInnen zwölf Rollen übernehmen und dabei gleich zwei komplette Familien spielen. Die treffen sich Balkon an Balkon am Heiligen Abend und starten einen Clinch, den Santa Claus noch nicht gesehen hat, inklusive Liebe auf den ersten Blick und einem fliehenden Frettchen. Frohes Fest! -fd