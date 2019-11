Weihnachten auf dem Balkon

Balkone und Weihnachten – eigentlich sollten beide Ruhe und Entspannung versprechen.

Das blanke Gegenteil ist der Fall, wenn es auf der Outdoor-Wohnraum-Erweiterung Stress gibt. Spontane Liebe, ein besoffener Nikolaus, kurzfristige Wehen, dazu ein Schwiegermonster, ein Fake-Arzt und ein Metzger sorgen für unchristliche Zustände in der Komödie von Gilles Dyrek. Sechs SchauspielerInnen wechseln zwischen beiden Familien in zwölf Rollen hin und her. -fd