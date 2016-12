Weihnachten im Staatstheater

Sankt Nikolaus ist in Not – die Versorgung aller Kinder mit Süßem steht auf der Kippe!

Absolut familientauglich erzählen Schauspieler Gunnar Schmidt und drei Musiker mit einem Mix aus Texten von Lagerlöf und Andersen sowie Tönen von Vivaldi und Corelli, ob diese Mission noch gelingt (Sa, 17.12., 18 Uhr, Staatstheater, Kleines Haus). Kurz vorm Fest steigt dann das große Weihnachtssingen – Publikum und Staatstheater-Ensemble stimmen am Do, 22.12. (19 Uhr) und Fr, 23.12. (15+19.30 Uhr) im Großen Haus gemeinsam an. -fd