Weingartner Musiktage: Das kleine Weihnachtsoratorium

Die „Weingartner Musiktage junger Künstler“ geben mit dem Sonderkonzert „Das kleine Weihnachtsoratorium“ ein Zwischenspiel.

Aufgeführt vom Nilius Pfunda Kollektiv, sechs klassisch ausgebildeten MusikerInnen: Carlotta Brendel (Solofagottistin am Theater Regensburg), Till Schuler (Cello, mit dem Klaviertrio E.T.A. „SWR2 New Talent“ 2023), Pauline Herold (Geige, Akademistin beim NDR Elbphilharmonie Orchester), Stephanie Disser (Flöte, Master an der Universität der Künste Berlin), Felix Hielscher (Orgel, unterrichtet beim Staats- und Domchor Berlin) und Emilia Suchlich (Trompete, neben solistischer und kammermusikalischer Tätigkeit vor allem in der Alten Musik u.a. Balthasar-Neumann-Ensembles u. Deutschen Kammerphilharmonie Bremen aktiv). -pat