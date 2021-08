Werkraum @ Toujours Kultur 2021

Beim interaktiven Forumtheater „Ihr habt das Wort!“ (So, 15.8.+5.9., 19 Uhr) führt das Publikum Regie.

Basierend auf der Methode „Theater der Unterdrückten“ des brasilianischen Regisseurs Augusto Boal werden alltägliche Szenarien zu Themen wie wirtschaftlicher Ungleichheit, Rassismus oder Sexismus zunächst vom Ensemble aus TeilnehmerInnen des gleichnamigen kostenlosen Workshops (Sa, 14.8., 10-17 Uhr, Anmeld.: info@werkraum-karlsruhe.de) schauspielerisch skizziert; dann können sich die ZuschauerInnen „einwechseln“ lassen und das Geschehen auf der Schlachthof-Bühne mitbestimmen. Was die vornehmlich online agierenden Werkraum Theaterclubs in den vergangenen Monaten (v)erarbeitet haben, wird in zwei Offline-Theaterinszenierungen präsentiert (Di+Mi, 3.+4.8., 20 Uhr).

Beim Theaterstück „Finde deine Mitte“ (Sa+So, 11.+12.9., 20 Uhr) treffen sich fünf einander unbekannte Frauen genau zu diesem Zweck bei einer Gruppentherapiestunde und stellen trotz aller Unterschiede in Charakter, Lebensgeschichte und Motivation auch Gemeinsamkeiten fest.

„Geschichten aus dem Koffer“ (Fr, 6.8.+Do, 2.9., 11+16 Uhr, Werkraum-Proberaum, Alter Schlachthof 1) ist ein Improvisationserzählprojekt, bei der Theaterpädagogin Melanie Meier mithilfe ihres roten Gepäckstücks und eines exotischen Instruments mit acht Kindern zwischen drei und sechs Jahren nebst Begleitperson interagiert. -pat