Weihnachten ohne Bach und sein „Weihnachtsoratorium“?

Auf eine aufwendig inszenierte Spurensuche nach weiteren musikalischen Raritäten aus dieser Zeit begibt sich das Weihnachtskonzert des Kammerchors der Christuskirche. Mit Monika Mauch und Hanna Zumsande (Sopran), Frank Vitzthum (Altus), Sebastian Hübner (Tenor) und Ekkehard Abele (Bass) sind gleich mehrere Vokal-Stars der Barock-Szene mit von der Partie, ebenso das renommierte Barockorchester L’arpa festante, das auf Originalinstrumenten spielt.

Hinter dem Titel „Weynacht“ verbergen sich Neuentdeckungen von Johann Kuhnau, Sebastian Knüpfer und Johann Schelle Alle waren Thomaskantoren vor Bach in Leipzig. Im Mittelpunkt des Abends steht der „Actus Musicus auff Weyhnachten“ von Johann Schelle, dem wie Bachs Meisterwerk die weihnachtliche Erzählung des Lukasevangeliums zu Grunde liegt. Im zweiten Teil des Programms jubilieren dann Vokalsolisten, Chor und festliche Trompetenklänge in Johann Kuhnaus Magnificat. Die Gesamtleitung hat Kantor Peter Gortner. Das Konzert wird vom SWR2 mitgeschnitten und beim Label Christophorus verlegt. Die Konzertkarte gilt am Veranstaltungstag als KVV-Ticket. -rw