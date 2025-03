Widerstand wagen. Projektwoche zum 80. Bonhoeffer-Todestag

Am 9.4.1945 wird kurz vor Kriegsende der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg hingerichtet, nachdem man brisantes Material im Zusammenhang mit dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20.4.1944 entdeckt hatte.

Zu seinem 80. Todestag läuft in der Kleinen Kirche eine vielschichtige Projektwoche mit Vorträgen, Workshops, Musik und einer Ausstellung zu seinem Leben und Werk (6.-13.4., tgl. 12-18 Uhr), die mit einem szenischen Gottesdienst am So, 6.4., 10.30 Uhr, eröffnet wird. Am Mo, 7.4., 19 Uhr, referiert Dr. Udo Wennemuth über „Protest und widerständiges Verhalten in der Bad. Landeskirche während der NS-Zeit“.

Auch die „Blue Church“-Reihe dreht sich Mi, 9.4., 19.30 Uhr, um Bonhoeffer: Die Pianistin, Komponistin und „Landesjazzpreis“-Trägerin Clara Vetter geht im Duo mit Saxofonist Max Treutner, der vor Kurzem sein Debütalbum im New Yorker Acoustic Recording Studio aufnahm, klanglich auf Texte des Widerstandskämpfers ein, Klaus Nagorni rezitiert verbindende Texte.

Am. Do, 10.4., 20 Uhr, läuft ein Bonhoeffer-Programm des Wortkino Theaters Stuttgart zum Thema. Tags drauf folgt um 21 Uhr die „Nachtschicht“ mit dem Christoph Georgii Trio und der Initiatorin Pfarrerin Claudia Rauch. Am Sa, 12.4. gibt’s dann um 19 Uhr eine literarisch-musikalische Begegnung mit Schauspieler Sebastian Kreutz und KMD Christian-Markus Raiser (Klavier). -rw