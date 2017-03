Karlsruhe hat ein neues Theaterensemble.

Und dessen Name sagt schon, worum es der Gruppe geht: um „Frauen. Alltag. Türkisch. Deutsch.“ Das Theaterprojekt „Wieviele bin ich?“ gibt Einblicke in die Lebenswelt türkischstämmiger Frauen in Deutschland. Lale hat im ganz normalen Alltag ganz verschiedene Rollen zu jonglieren – und sie hat einen Traum: das Theaterspielen!

Es ist der Wunsch der beteiligten Frauen, dass die Aufführungen eine rein weibliche Angelegenheit sein sollen – Männer finden für den Abend bestimmt woanders ein Alternativprogramm! -bes