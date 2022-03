William Danne neuer Intendant am Kammertheater

„Vielleicht kein Shakespeare, aber immerhin William“ lautet der augenzwinkernde Leitspruch von William Danne.

Der neue Intendant am Kammertheater tritt die Nachfolge des nach Aachen abwandernden Ingmar Otto an. Danne kommt aus dem Sauerland und hat dort schon in jungen Jahren Comedy und Filme im Hühnerstall inszeniert. Als ausgebildeter Musicaldarsteller sang und spielte er in „West Side Story“, der „Rocky Horror Show“ und „Im Weißen Rössl“.

Eigene Inszenierungen zeigte er in Hamburg und Bremen, sein erfolgreichstes Stück „Käthe holt die Kuh vom Eis“ wurde bereits über 200 Mal gespielt. In Karlsruhe wird man William Danne nicht nur als Intendant und Regisseur, sondern auch auf der Bühne erleben. -fd