Benny geht für ein Jahr in die USA und will sein WG-Zimmer an Geflüchtete untervermieten.

Die Reaktionen seiner Mitbewohner driften auseinander: Fotografin Doro freut sich auf ein künstlerisches Doku-Projekt, andere haben aber Angst vor Lärm durch „südländische Lebensfreude“ oder vor einem Frauenverachter. Die Autoren Lutz Hübner und Sarah Nemitz und Regisseur Nicolai Sykosch sezieren in „Willkommen“ die diffuse Gefühlslage der gesellschaftlichen Mitte. Wer erkennt sich wieder? -fd