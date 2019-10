Tapfere Cowboys, skrupellose Tramps, zwielichtige Indianer, Schießereien, Überfälle, Dampfschiffe, Marterpfähle.

Rusen Kartologlu und Thomas Hänsel bringen in der Regie von Carsten Dittrich den Roman von Karl May auf die Puppenbühne. In der nostalgischen Welt voller Abenteuer, Feindseligkeiten und Freundschaft von Old Shatterhand, Winnetou, Sam Hawkins & Co. sind Gut und Böse noch klar definiert. Es wird für das Gute gekämpft, um am Ende die Silberbüchse gegen die Friedenspfeife einzutauschen. -rw