Wir sind mal kurz weg

Jaja, die Midlife Crisis.

Männer, die sich sonst nie begegnen würden, treffen sich plötzlich auf dem Jakobsweg. Wo der genau weitergeht, weiß keiner. Bei der gemeinsamen Nacht am Lagerfeuer wird aus der Schicksalsgemeinschaft eine Selbsthilfegruppe, denn so unterschiedlich Lehrer, Obstverkäufer und Lebenskünstler sind, so ähneln sich ihre privaten Problemchen... -fd