Wir sind mal kurz weg

Vier Deutsche lernen sich im Ausland kennen.

Doch haben wir es hier weder mit Partysäufern auf Malle noch mit Backpackern in Australien zu tun – nein, vier Männer in der Midlife Crisis befinden sich irgendwo auf dem Jakobsweg, um den Sinn der nächsten Lebenshälfte zu finden. Allerdings scheitern sie schon beim Kartenlesen und verbringen desorientiert eine gemeinsame Nacht am Lagerfeuer.

Dort öffnen sich der sentimentale Lehrer, der gefrustete Obstverkäufer, der beziehungsgeplagte Joe und Sven, ein Lebenskünstler mit Dreck am Stecken, und unterhalten sich über Träume und Ängste zwischen Prostata und Paarkrise. Schauspielerin Eva Brunner, zuletzt in „Non(n)sens“ am Kammertheater zu sehen, inszeniert Tilmann von Blombergs Komödie über verwirrte Männer um die 40. -fd