Wir wollen Meer

Drei Frauen, ein Mann und der Hai.

Was in dieser musikalischen Satire von Erik Rastetter für den windig-mittellosen Finn, seine Begleitung Jaimee van Clunkerstein, Animateurin Isabelle und Umweltaktivistin Carola Brenner als heimlich-romantischer Kreuzfahrtschiffslandgang beginnt, kippt bald in eine Extremlage à la „Robinson Crusoe“ gepaart mit Sartres „Geschlossener Gesellschaft“.

Die letzten fünf Male entlädt sich dieses Spannungsmoment in belustigendem Zoff und Zank wie auch mitreißend-gefühlvollen Songs. -pat