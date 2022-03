Wirbel der Zeit

Die Fusion musikalischer Stile und Tonsprachen kennzeichnet die Musik von Slobodan Jovanovic.

Der Komponist ist zugleich Cembalist und Kirchenmusiker und setzt seine Stücke in der Stadtkirche mit dem barocken „Stabat Mater“ von Giovanni Pergolesi in Beziehung. Strudel, Trubel und Wirbel sind Motive, die die die beiden Komponisten einen. Jeder für sich lebt(e) in einer aufwühlenden Zeit, die nicht immer einfach zu begreifen war bzw. ist. Neben seinem Stück „Echo Of The Irrevocable“ steht die Uraufführung von Jovanovics „Vortex“.

Julia Obert (Sopran) und Clara-Sophie Bertram (Mezzopran) singen mit dem Ensemble Serene Destination, dirigiert von Christian-Markus Raiser. -fd