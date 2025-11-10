Wirbitzky & Zeus

„Oft kommen die nich’ mehr“ kündigen sich die beiden Radiolegenden an.

Aber wenn Michael Wirbitzky und Sascha Zeus mit ihrer neuen Comedyshow vorbeischauen, wird’s voll auf der Bühne, denn Peter Gedöns, der Erklärbär, Frau Vierthaler oder Wetterbauer Zeusinger sind freilich mit von der Partie! Ob’s nun um KI geht, Influencer oder die ungebrochene Lust am Camping – Wirby und Zeus haben wie in der SWR3-Morningshow, die sie 25 Jahre geprägt haben, und seit 2024 in der Nachmittagssendung „Move“ ihren eigenen, schrägen Blick auf die Dinge… -pat