Bei Faust heißt’s lapidar „Ihr Mann ist tot und lässt sie grüßen“.

Und schwupps, schon ist Frau Marthe von der Gattin zur Witwe geworden. Es gibt die Witwen in schwarz, in lustig und in der Version Bolte. Manche trauern, andere arrangieren sich auf andere Weise. Fitzgerald Kusz stellte einige Episoden in seinen makaber-schrägen „Witwendramen“ zusammen, die nun von der Seniorentheatergruppe im Sandkorn auf die Bühne gebracht werden: „Basta60plus“ lässt sechs Witwen zusammenkommen, im Café, auf der Parkbank, beim Fitnesstraining oder im Wartezimmer. Daraus entspinnen sich komische und ernste Dialoge, Männerwitze, Sketche und Slapstick-Momente, Trauer und Trost – und vor allem ganz viel Leben. -bes