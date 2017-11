Wohin des Wegs?

Das Reizvollste und Spannendste an einer Reise ist das Ungewisse.

In diesem sowohl improvisierten als auch kabarettistischen Theaterabend lautet das Motto: „Der Weg ist das Ziel“. Ein Abenteuer, in dem alles passieren kann – die einzige Hürde ist die Fantasie. So bestimmt der Zuschauer das temporäre Ziel und die Spieler suchen sich den Weg.

Jedes Abenteuer ist einzigartig und nicht wiederholbar. Auf der Bühne agieren die Schauspieler Lamis Klein, Rusen Kartaloglu und Justin Peter Girod-Roux, die Musik steuert der Komponist, Musiker und Kulturkritiker Jens Wehn bei. -rw