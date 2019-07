Der einfache Soldat Woyzeck tötet seine Freundin, die er mit einem Nebenbuhler erwischt hat.

War es Eifersucht? Psychische Probleme Oder trägt letztlich die Gesellschaft, von der sich Woyzeck gedemütigt fühlt, Mitschuld am Verbrechen? Büchner arbeitete in seinem Dramenfragment eine wahre Begebenheit auf und untersucht ihre psychologischen wie sozialen Hintergründe. Das Uni-Theater spielt „Woyzeck“ in einer Fassung von Stephanie Schumann.

In ihrer Inszenierung tauchen die Zuschauer ein in eine wahnsinnige Welt voll klischeehaften Statusrollen und wenig Hoffnung. Zusammen mit den Antagonisten Hauptmann, Doktor und Tambourmajor tritt eine moralisierende Welt voller Wut und Sex zu Tage. Ein geschickt in Szene gesetzter Sprechchor hilft dabei, den strengen Blick der Gesellschaft zu verschärfen. -fd