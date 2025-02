Woyzeck ist einfacher Stadtsoldat, verdient kaum genug für Marie und ihr gemeinsames Kind.

Um etwas dazuzuverdienen, lässt er sich mit einem Doktor auf Experimente am eigenen Leib ein, und rasiert seinen Hauptmann. Wird schikaniert und erniedrigt. Da ist ein Druck in ihm, der kaum auszuhalten ist, die Gedanken und Stimmen lassen keine Ruhe. Als er Marie mit dem Tambourmajor sieht, ist es zu viel – Woyzeck ersticht Marie. Zwischen Armut, Wahn und Einsamkeit – wie viel sind wir unsere Umstände, gleichzeitig Opfer und Täter, Getretener und Tretender? Warum die Frau töten, die uns am nächsten ist?

Das Dramenfragment „Woyzeck“ von Georg Büchner ist eines der meistgespielten Stücke der deutschen Literatur und wird in Karlsruhe von Mizgin Bilmen inszeniert. Sie ist seit dieser Spielzeit Hausregisseurin und Teil der Schauspielleitung in Darmstadt. Ab 14 Jahren. -sb