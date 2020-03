Abgesagt: Wozzeck

Mit „Wozzeck“ hat Alban Berg 1925 die Opern-Tradition auf links gedreht.

Er brachte ein zweites Orchester auf die Bühne, speiste atonale Klänge in die Musik ein und ließ oft mehr sprechen, als singen. Heute zählt seine expressionistische Adaption des Büchner-Fragments zu den Meilensteinen der modernen Oper.

Nach 31 Jahren ist das Seelendrama über den einfachen Soldaten, der an seinen Lebensumständen zugrunde geht, zurück am Staatstheater, wo parallel dazu in dieser Spielzeit Anne Habermehls diskussionswürdige Schauspiel-Version zu sehen ist. Maxim Didenko feiert seine Karlsruher Regiepremiere. -fd