Am dritten Advent entführt das Sinfonieorchester an der Dualen Hochschule das Publikum unter der Leitung von Matthias Böhringer mit Musik von Tschaikowsky bis zu John Williams in eine „Zauberhafte Winterwelt“ voll Musik, Tanz und Gesang.

Mit dabei sind die Ballettschule Corpus, Solisten des Staatstheaters wie Flavio Salamanka und der Badische Jugendchor.