Zehn Jahre „Fit fürs Abi in 5 Tagen“

Beim Sternchenthemenfestival des Baden-Badener Theaters machen sich seit 2010 alljährlich 4.000 Abiturienten aus der Region und darüber hinaus „Fit fürs Abi“.

Zur Prüfungslektüre im Fach Deutsch zählen 2019 E.T.A. Hoffmanns romantische Novelle „Der goldene Topf“, „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse sowie Goethes „Faust – Der Tragödie erster Teil“. Begleitet werden die Bühnenaufführungen von Vorträgen, Nachgesprächen, und Workshops. Erstmals im Programm: Ein Vortrag zum Lyrik-Abitursstoff „Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart“ (Mo, 18.2., 14 Uhr) und der anschließend startende „Lyrische Spaziergang“ (15 Uhr), auf dem über zehn Orte in der Stadt verteilte Gedichte via Smartphone zu entdecken sind.

Bewährt hat sich die Konzertkooperation mit der Brahmsgesellschaft und dem SWR Symphonieorchester, das wieder das Klavierquintett in f-Moll, op. 34 (Fr, 22.2., 14 Uhr) spielt. Und weil es bei den drei Abi-Protagonisten Anselmus, Harry Haller und Faust ums Entfliehen aus der Wirklichkeit geht, können vier bis acht Schüler in der Festivallounge gemeinsam versuchen, die Rätsel des „Escape-Rooms“ zu lösen. -pat