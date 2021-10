Zehn Jahre Junges Staatstheater

Was bedeutet das erste runde Jubiläum für das Junge Staatstheater?

Und was erwartet die heute Zehnjährigen in der nächsten Dekade? Gemeinsam mit Kindern aus Karlsruhe spielen SchauspielerInnen und Regisseur Bjørn de Wildt mit der Zukunft und formulieren Ideen für das Jahr 2031. Der Premiere (Fr, 22.10., 18.30 Uhr, Staatstheater, Insel) geht ein Festakt um 17 Uhr voraus. Am So, 24.10. wird um 14 Uhr nochmal gespielt.

In „Corpus Delicti“ entwirft Juli Zeh die Utopie einer Welt, in der die Gesundheit über allem steht. Sie soll ideologiefrei und unfehlbar sein, die Bevölkerung ist zunächst begeistert. Doch allmählich entstehen Zweifel an dieser Staatsform, die sich zunehmend als totalitär entpuppt. Ab 14 Jahren (Premiere: Sa, 30.10., 17 Uhr, Insel).

Mit den „Vier Jahreszeiten“ landete Antonio Vivaldi einen Hit, der bis heute für Ohrwürmer sorgt. Janes Ecseghy und die Badische Staatskapelle gestalten das 1. Kinderkonzert der Saison (So, 10.10., 11+15+17 Uhr, Großes Haus). -fd