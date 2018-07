Zehn Jahre „Klingende Residenz“

Nach einer Weltkarriere als Opern-Komponist zog sich Rossini nach Paris ins Privatleben zurück.

Und wie Rentner das so machen, wandte auch er sich sodann neuen Hobbys zu; in seinem Fall der Küche. So komponierte der Italiener die „Tournedos alla Rossini“, ein Gericht aus Rinderfiletscheiben mit Gänseleber und Soße, und viele weitere Speisen. Musik schrieb er dennoch weiterhin, vor allem heitere und humorvolle Kammermusik für Klavier oder Chor, die im häuslichen Kreis aufgeführt wurde.

Das Vocalensemble Rastatt bringt einige dieser unterhaltsamen Stücke an die Konzertöffentlichkeit. Mit dabei ist ein Tastenstar mit Rastatter Geburtsurkunde: Frank Dupree. Er begleitet den Chor und spielt Solostücke für Klavier aus Rossinis „Alterssünden“, den „Péchés de vieilesse“. -fd