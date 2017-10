Zeichen der Zeit

Alice Hoffmann ist Kult als Hilde Becker, hatte zwischendurch auch einen Job beim Saarbrücker „Tatort“ und kommt heute als eine urkomische Version von sich selbst.

In angemessener Weise naiv und dabei doch hellwach in ihren Gedanken – die Kittelschürze trägt sie wahrscheinlich nur zur Tarnung! Was das Herz darunter bewegt, ist pikant: Passen Sahnetorte, Burka und Demokratie zusammen in das Deutsche Haus? Oder wird der Raum dringend gebraucht für unser ureigenes Kulturgut Pizza, Maggi und Rassismus? -bes