Das Buch „Die Acht Oktavhefte“ von Franz Kafka, das mit dem Satz „Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich“ beginnt, lieferte die Ideen für das neue Tanzstück „Zeit.los“ der Tanztribüne.

Sarah Kiesecker und Hans Traut (Choreografie) setzen Kafkas Schilderungen von seelischen Zuständen und Erlebnissen in eine Tanzsprache um, wobei seine Beschreibung von Räumen und Landschaften beste Anhaltspunkte für das Bühnenbild ergeben. So gleiten in den einzelnen Tanzsequenzen Akteure, Zimmer, Türen, Uhren, Himmelsformationen,Tiere und Zitaten aus dem Off in Videoprojektion und als reale Gegenstände und Figuren in einer stetig vorrückenden Zeit am Zuschauer vorbei.

Sinngebung erfährt das Tanzstück ebenso durch die Kostüme des kleinen Mode-Labels Kali Yog aus Toulouse in Frankreich, die in Rajasthan - Indien entworfen und hergestellt werden - auch eine Art Zeit-Reise. Es tanzen: Sarah Kiesecker, Janina Keller, Dominik Höß von Jazzaret sowie von der Tanztribüne Uschi Benzing, Mada Chahoud, Angeline Deborde, Natalie Mössner, Sonja Mack, Hans Traut – Tanztribüne. VVK empfohlen. -rw