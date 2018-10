Zeitgenuss-Festival 2018

Die isländische Komponistin Anna Thorvaldsdottir steht im Fokus des „Zeitgenuss“-Festivals für neue Musik.

Fließende Klangwelten und geheimnisvolle Stimmungen charakterisieren ihre Kompositionen, die beim Festival in den Dialog mit Stücken ihrer größten Einflussgeber treten. Im Eröffnungskonzert spielen Studierende der Musikhochschule Kammermusik von Thorvaldsdottir, Toru Takemitsu und György Ligeti (18.10., 19.30 Uhr, Rihm-Forum). Das Ensemble Tema interpretiert neben Thorvaldsdottirs „Ró“ Werke von Giancinto Scelsi, György Kurtág, Clara Iannotta und Esa-Pekka Salonen (19.10., 19.30 Uhr, HfM, Marstall).

Das New Yorker Ensemble ICE widmet sich im Porträtkonzert dann ganz der Musik der Isländerin, von Cello solo über Streichtrio bis zu Klavier und Elektronik herrscht hier Vielfalt (20.10., 19.30 Uhr, HfM, Thomas-Renner-Foyer). Beim Sinfoniekonzert kooperiert „Zeitgenuss“ mit der Bad. Staatskapelle (So, 21.10., 11 Uhr, Staatstheater) und dem Coro Piccolo: Das Abschlusskonzert des „ZeitGenuss“-Festivals (So, 21.10., 19 Uhr, Ev. Stadtkirche) bringt dann die Stationen der Komponistin kontrastreich zusammen.

Der Coro Piccolo und das New Yorker International Contemporary Ensemble (ICE) setzen mit Chorwerken von Mendelssohn und Brahms Kontrapunkte zu ihrer Musik und dann nochmals welche mit den Stücken von Arvo Pärt, dem Isländer Jón Leifs, Leonard Bernstein und Coro-Piccolo-Leiter Christian-Markus Raiser. -fd