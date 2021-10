ZeitGenuss-Festival 2021

Gastkuratorin beim „Festival für Musik unserer Zeit“ ist in diesem Jahr die britische Komponistin Rebecca Saunders.

2019 wurde sie mit dem „Internationalen Ernst von Siemens Musikpreis“ für ihre plastische, von klangfarblicher Vielfalt geprägte Musik ausgezeichnet. Bei „ZeitGenuss“ stellt Saunders eigene Werke in Zusammenhang mit Kompositionen, die ihr viel bedeuten, darunter Galina Ustwolskayas Klaviersonate Nr. 6, die „Récitations“ von Georghes Aperghis und „Chiffre IV“ von Wolfgang Rihm. Rihms „Chiffre“-Zyklus war es, der sie 1991 dazu ermutigte, bei ihm in Karlsruhe zu studieren.

Ein Filmprogramm in der Kinemathek mit Beiträgen von Derek Jarman („Blue“, 16 Uhr) sowie Samuel Beckett und Sara Glojnarić mit Binha Haase (18 Uhr) leitet das Festival am Do, 21.10. ein, bevor es mit dem Eröffnungskonzert so richtig losgeht: Das Ensemble Modern spielt Saunders, Glojnarić, Aperghis, Enno Poppe, Liza Lim und Carola Bauckholt (21.10., 19.30 Uhr, Schloss Gottesaue, Wolfgang-Rihm-Forum).

Das Trio Accanto interpretiert Musik für Saxofon, Klavier und Schlagzeug von Saunders, Rolf Riehm, Evan Johnson, Galina Ustwolskaya und Nadir Vassena (Fr, 22.10., 18 Uhr, Ev. Stadtkirche), am späteren Abend ist „ZeitGenuss“ Teil der Nachtklänge am Staatstheater, mit Edgar Varèses „Octandre“, Mark Andres „Riss 1“ und „A Visible Trace“ von Saunders (21 Uhr, Staatstheater, Studio). Sonntags geht die Komponistin in Dialog mit Studierenden der Kompositionsklassen Wolfgang Rihm und Markus Hechtle, moderiert von Leonie Reineke (23.10., 11 Uhr, Schloss Gottesaue, Velte-Saal).

Zeitgleich eröffnet die Installation „Myriad“, die Saunders gemeinsam mit Martin Rein-Cano erarbeitet hat und bis zum 7.11. auf dem Medienmuseums-Balkon des ZKM besucht werden kann. Ebenfalls um 11 entsteht im ZKM-Kubus ein installativer Raum, in dem Filme von Marina Abramović, alleine oder mit Ulay entstanden, im Loop laufen. Das Percussion-Konzert „Dust Vortex – Staubwirbel“ am Abend (23.10., 19.30 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum) wartet mit dem Saunders-Hit „Dust“ für Schlagzeugsolo auf, daneben steht Musik von Pierluigi Billone, Sara Glojnarić, Cathy van Eck, Georges Aperghis, Manos Tsangaris und Dai Fujikura.

Zum Abschluss präsentieren sich das Institut für Musikwissenschaft und Musikinformatik (Sa, 24.10., 11 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum) und die Klassen Rihm/Hechtle, gemeinsam mit dem Ensemble Tema und dem Kammerchor der Christuskirche (18 Uhr, Christuskirche), mit neuen Stücken. -fd