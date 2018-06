Zimmer 205 Spezial

Die Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA) in Frankfurt bildet den musikalischen Nachwuchs in zeitgenössischer Musik aus.

Der präsentierte sich in den letzten Jahren immer im ZKM – nun verlagert sich das Karlsruher Gastspiel der Akademie an die Hochschule für Musik; ein Ort, an dem regelmäßig neue Stücke geschrieben werden. So steht das IEMA-Gastspiel ganz im Zeichen der Uraufführungen von frischem Material aus „Zimmer 205“ – dem Raum der HfM-Kompositionsklasse. -fd