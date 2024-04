Zirkel der Macht

Raus aus dem Haus – rauf auf die Straße!

In einem spartenübergreifenden Projekt zwischen Oper und Volkstheater wurde ein besonderes Format entwickelt: ein Audio-Theater-Spaziergang. Beginnend um 17 Uhr gibt es am Premierentag zu Christi Himmelfahrt fünf verschiedene Zeiten, zu denen der gemeinsame Weg durch die Karlsruher Innenstadt beginnt. Die Abendkasse fällt weg, Kartenkauf bis 15 Uhr am Vortag – per Mail wird dann der Treffpunkt bekannt gegeben.

Der Spaziergang mit Liveperformances in ein Projekt zur Oper „Der Kreidekreis“ von Klabund und Alexander Zemlinsky, die am 15.6. Premiere feiern wird. Das Märchenstück über die Willkür der Mächtigen dient als Ausgangspunkt, um inmitten des Karlsruher Stadtraums in die großen Fragen des Lebens einzutauchen. Allen voran: Gestalte ich mein eigenes Leben selbst? Oder entscheiden andere darüber? Drücken die Erwartungen von mir oder der Gesellschaft stärker? Und wie verorten sich darin die Fragen nach Mutterschaft, Kindern und einem selbstbestimmten Leben als „Frau*“ in einer immer unsicheren erscheinenden Zukunft? -sb