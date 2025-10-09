Zum Lachen in den Keller

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.10.2025

Özgür Cebe

Seit September geht Rastatt „Zum Lachen in den Keller“.

Genauer gesagt ins Kellertheater, wo die neue Veranstaltungsreihe als „bewusst niedrigschwelliges und preiswertes Kulturangebot“ im Zwei-Wochen-Takt donnerstags um 19.30 Uhr über die Bühne geht. Und auf der stehen abwechselnde Künstler aus Comedy, Kabarett und Kleinkunst, bekannte Gesichter ebenso wie spannende Neuentdeckungen.

Als nächstes auf dem Plan: Özgür Cebe (9.10.) mit „Frei!“, einer klugen Analyse über Freiheit, Digitalisierung und Religion, sowie Glenn Langhorst (23.10.), der mit einer Mischung aus Stand-up, Alltagskabarett und Literatur eine „Frau zum Mitreißen“ sucht. -pat

Kellertheater, Rastatt

