Zwei Frauen und die alten Sorten im Birnengarten

Sa, 1.10., 20 Uhr; So, 2.10., 19 Uhr; Fr, 7.10., 20 Uhr; So, 9.10., 19 Uhr; Fr, 14.10., 20 Uhr; Sa, 15.10., 20 Uhr; So, 16.10., 17 Uhr, Chawwerusch Theater, Herxheim