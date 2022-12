Zwischen den Jahren am Staatstheater

Beim traditionellen Weihnachtssingen ist das Mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Zahlreiche KünstlerInnen aus allen Staatstheater-Sparten tun sich zusammen mit dem Jugendchor Cantus Juvenum und der Ballettschule La Remise, um die Vorfreude aufs Weihnachtsfest zu schüren. Mit Musik von Humperdinck über Puccini bis zu „Ave Maria“ geht die Reise von sakralen Evergreens über romantische Klassiker bis zu modernen Jazzklängen (Do, 22.12., 20 Uhr; Fr, 23.12., 15+18.30 Uhr).

Kaum hat das Jahr 2023 begonnen, geht es zurück ins jazzige Amerika der 30er und 40er Jahre. Im Neujahrskonzert interpretieren die Badische Staatskapelle, das Trio Tirantes und Libor Sima am Saxofon Musik von Bernstein („Three Dance Episodes“), George Gershwin („Cuba Ouverture“, „Ein Amerikaner in Paris“) und den Standard „Autumn Leaves“ (So, 1.1., 18.30 Uhr). -fd