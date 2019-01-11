Zwischenspiele für die Seele

Bühne & Klassik // Artikel vom 11.01.2026

Beim Jahresauftakt der ökumenischen Reihe mit dem christlichen Rockpoeten Wolfgang Abendschön und seiner Band Akzente stehen neben „verrockten Zwischentönen und einem gekonnten Schuss Gospel“ irische Segenswünsche im Fokus.

Dekan Thomas Schalla öffnet die Türen der ältesten Kirche der Stadt um 18 Uhr. Weiter geht es mit den „Zwischenspielen für die Seele“ am Fastnachtssonntag, 15.2. in der Stadtkirche. -pat