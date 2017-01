Für die ökumenische Reihe „Zwischenspiele für die Seele“ mit dem christlichen Rock-Poeten Wolfgang Abendschön und seiner Band Akzente heißt es auch im Jahr 2017 wieder „Fortsetzung folgt!“ in der besonderen Atmosphäre der ältesten Kirche der Stadt.

Wegen der großen Nachfrage gibt’s gleich fünf Termine im Winter und Frühjahr. Auftakt ist am So, 15.1. ab 19 Uhr mit Abendschön & Akznte (Rock & Gospel, Irische Segenswünsche) und Gastgeber Stadtkirchenpfarrer Dirk Keller. Am So, 5.2. ist dann ein hochkarätiger Überraschungsgast aus der Kleinkunstszene zu Gast.