Zwölf Cellisten

Je sechs Cellisten aus Eindhoven und aus Karlsruhe vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Klangkörper.

Nach zwei erfolgreichen Konzerten in den Niederlanden ist das Ensemble nun erstmals in Karlsruhe zu hören. Es erklingen u.a. Werke von Klengel, Elgar, Barber und Saint-Saëns. Als Solistin ist die junge Cellistin Anouk Minou Toth mit Tschaikowskys Rokoko-Variationen zu erleben. Musikalische Leitung und Moderation: Jonathan Nestler. -rw