„Algorave“-Nächte stehen für tanzbare elektronische Musik, die algorithmisch erzeugt wird.

Oft durch live programmierte Sounds, durch „Live Coding“. Mit diesem Ansatz ist Algorave in den letzten fünf Jahren ein globales Phänomen geworden, das in Karlsruhe schnell eine Heimat gefunden hat. Die neueste Ausgabe der Digi-Dance-Night kontrastiert die gecodete Musik mit analogen Klängen aus „echten Schaltkreisen“ und guckt nach, ob das wirklich so unterschiedlich klingt.

Internationale Gäste sind die Live-Coder Sean Cotteril und Miri Kat (mit audiovisueller Performance) aus England sowie die Strasbourger Acts Denk, SVDK & Coloscope. Mit Fmolla+, CPU 2 und lintu sorgt ein Karlsruher Dreierpack für den analogen Part. -fd