Mit der ausverkauften Show von Rapper Contra K (mit und ohne Orchester) legt die neue Veranstaltungsreihe „Die beste Nacht – ein Act zwei Shows“ einen super Start hin!

Mit Alle Farben kommt nun ein Kreuzberger House-Export aus Berlin, der dank eigenem Label seine Wurzeln nicht verloren hat, auf den man sich dank diverser Pop-Hits aber weltweit einigen kann.

Special Guests des DJ-Sets von Alle Farben sind Trompeter Lahos, der Neuseeländer Graham Candy, der den Welthit „She Moves (Far Away)“ einsang, Kelvin Jones sowie Janieck. Als Warm-up für die „Alle Farben“-Show sind alle drei mit eigenen Songs auf einer zweiten Bühne zu erleben.

