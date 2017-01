Aus „Lautstark“ wird „Laut & Kantig“

„Aus Raider wird Twix, aus der Lautstark-Party die Laut & Kantig Party“, schreibt DJane Christiane Falk (Ex-Das-Ding-Lautstark) über ihr neues Partyformat, mit dem sie sich vom SWR „Jugendsender“ entkoppelt.

Gitarren dominieren natürlich weiter die „Laut & Kantig“-Partys, angefangen von Indie-Sounds wie Kraftclub oder Mando Diao über Punkrock von den Beatsteaks, Rise Against oder NOFX bis zu Klassikern wie Rage Against The Machine oder System Of A Down und natürlich neuen aktuellen Sounds von Bilderbuch & Co.