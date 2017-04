„DC is dope in the fall“, findet Andrew Field-Pickering.

Im Herbst hat er sich hauptsächlich daheim in Washington im Studio eingesperrt. Damit ist jetzt aber Schluss, genug bunte Blätter sind nun geschaut, die noch buntere Plattensammlung in die Tasche gepackt, Kollege Ari Goldman mit dazu – die Beautiful Swimmers sind wieder auf Europatour. Zum dritten Mal schon macht das Duo Stopp in der Fettschmelze, um dort mit House und Boogie, Wave und Jungle in den Pool zu springen (Sa, 22.4., 23 Uhr). Das neue Liveformat am selben Ort geht nach den ersten Ausgaben mit ichiigai und dem „Songs Live!“-Workshop am Mi, 10.5. in die dritte Runde – das genaue Programm folgt unter . -fd