Beautiful Swimmers

Ein Buch über die Blaukrabbe ist der Namensgeber dieses optimistischen DJ-Duos von der US-Eastcoast.

Woher die Parallelen? Sind es die Slapbasses in ihren Sets, die zupacken können wie die Scherenhände der Schalentiere? Die robuste Schale, die man braucht, wenn man viel in der Clubwelt unterwegs ist? Oder doch der Musikgeschmack? House, Synth-Funk, Electro, EBM, Boogie – womöglich tänzelt die Blaukrabbe dazu am charmantesten. -fd