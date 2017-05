Bias mit ZK Bucket

Andreas „ZK Bucket“ Steffen kehrt in seine alte Heimat zurück.

In Karlsruhe studierte er einst Kunst und lernte Kristian von Âme und der Plattentasche kennen. Der ist seitdem Bucket-Fan und vertreibt die Platten dessen Labels Zaun und Tresen.

Als DJ kommt ZK dem Sound seiner eigenen Tracks nahe – viel Percussion, hölzerne Hihats, verschlammte Bässe, und immer wieder Reminiszenzen an ravige 90er-Sounds á la Planet Core Productions. Ein Zäpfle in die linke, ein gutes Buch in die rechte Hand - fertig ist die Ausrüstung für eine nächtliche Expedition ins Karlsruher Unterholz. Support kommt von Fabian Huismans. -fd