Blig Wohnstubendisko

Die Gastgeber, DJs und Producer Landhouse & Gatzmanga präsentieren im Mittsommer einen coolen DJ und Fachmann für tiefenenspannten Sound zwischen Downbeat und Dub/Tech.

Ronaldson, der seit 2012 auch das Netlabel Seaside und die dazugehörige Mixserie betreibt, ist ein „Kind der Ostsee“, in Uppsala wie auch in Rostock verwurzelt, derzeit lebt der Musik-Globetrotter in Halle. -rw