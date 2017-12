Credit 00@For The Ed

Mit ihrer Partyreihe „For The Ed“ unterstützen die DJs und Produzenten Josh Elle und Roman Mühlschlegel ein Schulprojekt in Ifakara, Tansania.

Dank den regelmäßigen Spenden der Karlsruher Ravemeute wurde dort nun ein neues Gebäude errichtet, in dem verwaiste Kinder übernachten und Schulmitarbeiter wohnen können. Mehr unter www.fortheed.org.

Zur nächsten Edutainment-Clubnacht kommt Alex Dorn aka Credit 00. Anfang 2017 legte er sein Debüt-Album auf dem Dresdner Label Uncanny Valley hin: „Game Over“ huldigt Maschinen aus dem vorigen Jahrtausend, egal ob sich damit nun Spiele oder Beats zocken lassen.

Für Credits Lieblingsgeräte gibt es weder Schmieröl noch Reinigungsmittel. So beherrschen roughe Formen von Electro, House und Techno auch den Output seines eigenen Labels Rat Life sowie seine DJ-Sets. Auch in der Silvesternacht hat die Fettschmelze geöffnet: Ab 1 Uhr knallen dort Sektkorken und lots of sexy music. -fd