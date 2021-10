Die Querfunker stellen sich vor: „Die große Rhythmusshow“ von Martin & NZ

„Die große Rhythmusshow“ sendet traditionell das Allerbeste aus dem „Rhythmusshow“-Universum.

Indie, Marsch, Schnösel-Pop, Schweins-Rock und viele Beats – elektronisch und 4-to-the-floor. Entweder als Musikmagazin oder als Doppelmoderation im Showformat, ab und an auch mit illustren Gästen oder Interviews: Max Turner/Puppetmastaz, DJ Hell, Coco Rosie. Support your local music scene. Wo? Querfunk – Freies Radio Karlsruhe und Bermudafunk, Mannheim und Heidelberg.

Damit ihr eure Dance-Moves nicht nur vor dem Radio machen könnt, gibt’s ergänzend die „Rhythmusshow“-Clubnächte mit Top-Bookings aus dem „Rhythmusshow“-Universum: Michael Mayer, Superpitcher, Miss Kittin, Matias Aguayo, Lawrence, Pantha du Prince. In den vergangenen Jahren als Eigenmarke all night long im Erdbeermund: überfließender Herz-Techno mit hemdsärmeligem Ass-Kick, ein wilder Ritt durch die elektronische Musiklandschaft, Holistic Nu Disco – als „Superspreaderoflove“, nach zwei Jahren Pause am Fr, 5.11. ab 23 Uhr.