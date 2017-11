Die Stadtmitte

„Fühl dich wie zu Hause, nur lauter!“ ist das Motto der Stadtmitte mit ihren beiden Floors, wobei der Saal meist von New Noise auch für Konzerte genutzt wird.

Im Club-Raum gibt’s bei „Let’s Get Physical“ (Fr, 1.12.) ein unverhofftes Wiederhörn mit den house- und technolastigen „Klick Klack Klub“-Boys um Mark N. Klamotte; außerdem feiern die Wiwis „KIT meets FH“ (Do, 23.11.) mit DJ Trope, dessen „Hit Happens“-Kollege The Jan das „Architektur-Winterfest“ (Do, 7.12.) abreißt. Doors Open: jeweils um 23 Uhr.

Seit November wieder regelmäßig im Programm: die zwischenzeitlich eingeschlafene und über den Sommer auf die Stadtgarten-Seebühne ausgelagerte „Jam-Session“ jeden ersten Sonntag im Monat ab 19 Uhr. -pat